Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2026.- Dando seguimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Policía de Morelia puso en marcha las Ferias de la Seguridad, una iniciativa que, en coordinación con distintas dependencias del Ayuntamiento, busca fortalecer la proximidad social, fomentar la participación ciudadana y construir una relación de confianza entre la corporación policial y las familias morelianas.

El arranque de estas actividades contó con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, y de Rosalva Vanegas Garduño, secretaria de Bien Común y Política Social, además de representantes de las distintas áreas municipales que se suman a esta estrategia.

Las Ferias de la Seguridad están diseñadas para acercar a niñas y niños a las labores que realiza la Policía Morelia, mediante actividades recreativas, dinámicas y ejercicios lúdicos que les permitan conocer de manera sencilla la importancia de la prevención, la seguridad, el respeto y los valores cívicos.

A través del juego y la interacción directa, se busca que las infancias comprendan el trabajo de las y los policías, conozcan su función dentro de la sociedad y desarrollen una percepción de confianza hacia quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.

Esta estrategia también contempla la participación de toda la familia, especialmente de madres y padres, quienes desempeñan un papel fundamental en la construcción de entornos seguros. Con ellos se busca fortalecer la cultura de la prevención, promover mejores prácticas de convivencia y generar canales de comunicación y coordinación entre la ciudadanía y la Policía Morelia.

La participación de las familias permite impulsar una visión compartida de la seguridad, en la que la prevención comienza desde el hogar y se fortalece mediante la colaboración entre vecinos, instituciones y autoridades. La confianza, la comunicación y la participación ciudadana son elementos fundamentales para identificar riesgos, atender problemáticas y contribuir a comunidades más seguras.

Esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la relación entre la Policía Morelia y la sociedad, generar espacios de convivencia y promover una cultura de corresponsabilidad, donde autoridades y ciudadanía trabajen de manera conjunta.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia impulsa una estrategia de prevención que va más allá de la vigilancia y la atención, al apostar por la formación ciudadana, la educación en valores y el acercamiento con las nuevas generaciones y sus familias.

La Policía Morelia continuará sumando esfuerzos con las diferentes dependencias municipales para llevar estas actividades a más espacios y comunidades, fortaleciendo desde las familias las bases de una ciudad más participativa, cercana y segura.