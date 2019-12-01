Félix Salgado aclara dichos sobre nepotismo y descarta alusión a Luisa María Alcalde

Félix Salgado aclara dichos sobre nepotismo y descarta alusión a Luisa María Alcalde
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:13:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- El senador, Félix Salgado Macedonio, aclaró que sus recientes declaraciones sobre nepotismo no estuvieron dirigidas a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y manifestó su respeto hacia ella.

El legislador sostuvo que en ese caso no puede hablarse de nepotismo, ya que no se trata de un cargo dentro del gobierno.

Salgado Macedonio había cuestionado, mediante un video en redes sociales, las restricciones que le impiden contender por la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, al tiempo que señaló que existen otros casos en los que “toda la familia está en el poder”.

El tema reavivó el debate sobre los límites del nepotismo en la vida pública y las reglas internas de los partidos políticos rumbo a los próximos procesos electorales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre fallece tras caer de edificio en Paseo de la Reforma
Enfrentamiento armado entre policías y civiles deja dos hombres fallecidos en Huimanguillo, Tabasco
Explosión de camioneta en Tecámac deja dos personas sin vida
Baleado en Uruapan, Michoacán era un ladrón: FGE
Más información de la categoria
Congreso de Michoacán en la mira por pasividad ante escándalos, omisiones y cero resultados, es de los más caros del país
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo
En Apatzingán, Michoacán, desmantelan red de vigilancia ilegal; aseguran 11 cámaras “parásitas”
Comentarios