Félix Salgado aclara dichos sobre nepotismo y descarta alusión a Luisa María Alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:13:00

Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- El senador, Félix Salgado Macedonio, aclaró que sus recientes declaraciones sobre nepotismo no estuvieron dirigidas a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y manifestó su respeto hacia ella.

El legislador sostuvo que en ese caso no puede hablarse de nepotismo, ya que no se trata de un cargo dentro del gobierno.

Salgado Macedonio había cuestionado, mediante un video en redes sociales, las restricciones que le impiden contender por la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, al tiempo que señaló que existen otros casos en los que “toda la familia está en el poder”.

El tema reavivó el debate sobre los límites del nepotismo en la vida pública y las reglas internas de los partidos políticos rumbo a los próximos procesos electorales.