Felipe Macías, presidente municipal de Querétaro espera conocer reforma electoral

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera expresó que es necesario conocer a fondo la Reforma Electoral que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque apoyará todo lo que garantice la voluntad de la población.

“Estaremos al pendiente respetuosos de las reglas que apruebe el Legislativo Federal en sus competencias y hoy lo más importante al menos en lo que a mí me toca es estar al pendiente de lo ejecutivo que es estar ejecutando bien los programas para la ciudad de Querétaro está en la cancha de la Federación del Legislativo y estaremos pendientes”, dijo.

Explicó que una de las principales propuestas que contempla la Reforma Electoral esta la reducción de regidurías en los cabildos municipales a un máximo de 15, además del ahorro del 25% del costo de las elecciones, entre el INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales.

Destacó que la capital queretana cuenta con 15 representantes e integrantes del cabildo, además del alcalde, por lo que el alcalde dijo que esperarán para analizar la propuesta.

“Al final del día, como ustedes saben, yo soy un demócrata, todo lo que fortalezca la democracia, la libertad, que se garantice la voluntad ciudadana, la representación democrática de la gente, va a tener siempre mi respaldo, hoy esperemos finalmente cómo se presentan los proyectos para poder hacer ya una evaluación definitiva”.

Reiteró que es respetuoso de la dinámica legislativa y del análisis de la propuesta que harán las fracciones políticas en estas reformas.