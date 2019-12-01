Felifer Macías y personal del municipio de Querétaro refuerzan supervisión de infraestructura pluvial

Felifer Macías y personal del municipio de Querétaro refuerzan supervisión de infraestructura pluvial
Fecha: 4 de Septiembre de 2025
Querétaro, Querétaro, 4 de septiembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó un recorrido de supervisión en infraestructura pluvial en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el cárcamo de Ejido Modelo, con el objetivo de verificar su operación y reforzar las acciones de prevención ante las lluvias registradas en días recientes.

Felifer Macías destacó que los cuerpos de agua, drenes y bordos de la ciudad se encuentran en niveles elevados, lo que incrementa el riesgo de escurrimientos hacia zonas habitacionales, y que el personal del Municipio de Querétaro mantiene operativos con bombas de succión en puntos estratégicos para evitar afectaciones en viviendas.

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, informó que los equipos de la dependencia, en conjunto con Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad Pública y las siete delegaciones, atienden de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con la lluvia.

El secretario de Servicios Públicos, Armando Presa Ortega, explicó que en Ejido Modelo y Prolongación Pino Suárez se instalaron equipos de desazolve, pipas de succión y cuatro bombas de veinte caballos de fuerza para desalojar el agua acumulada y proteger a las familias de la zona y de toda la ciudad.

El Municipio de Querétaro exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial, evitar acercarse a cuerpos de agua y reportar cualquier situación de riesgo al 911 o al 070. Con estas acciones, la administración municipal trabaja con orden para salvaguardar la integridad de las familias queretanas.

