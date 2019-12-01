Felifer Macías presenta nueva delegación María Aldama para mejorar atención ciudadana

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Como parte de la estrategia para mejorar la atención ciudadana y ajustar la distribución delegacional al crecimiento que ha registrado la ciudad en los últimos años, el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, dio detalles de lo que será la nueva delegación municipal María Aldama.

Señaló que la delegación buscará atender a colonias como Pueblo Jurica, Salitre, Puertas de San Miguel, Loarca, Tránsito, El Pie, Tlacote El Bajo, Tlacote El Alto, Mompaní, entre muchas otras, con el fin de despresurizar a delegaciones como Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, y con ello cubrir las necesidades más apremiantes, así como brindar mayor accesibilidad y agilizar los trámites.

Indicó que se proyecta que la nueva delegación inicie operaciones a partir del 1 de enero de 2027, con infraestructura adecuada y personal capacitado, además de un proceso de socialización con la ciudadanía sobre este proyecto; en los próximos meses se anunciará a la persona que encabezará la delegación María Aldama.

Refirió que esta creación fortalece a Santa Rosa Jáuregui, ya que la redistribución de recursos permitirá destinarlos de forma más puntual a sus localidades, en línea con la prioridad de la administración municipal de impulsar proyectos que atiendan directamente a sus habitantes.

"También con esta aprobación del día de ayer, la delegación de Santa Rosa Jáuregui se fortalece, porque los recursos que tiene esta delegación se van a aumentar proporcionalmente, ya que los recursos de obra, de personal y de logística se van a enfocar a la cabecera de Santa Rosa Jáuregui y a sus comunidades".

Recalcó los principales programas y obras que se han implementado en esta delegación, como el apoyo de "El Extra", la inversión en el programa de apoyo a productores del campo, obras de rehabilitación vial, drenajes y el fomento cultural con el Foro Querétaro, todo ello en beneficio de las y los ciudadanos.

Mencionó que desaparecerán la Secretaría de Gestión Delegacional y la Oficina de Presidencia Municipal, lo cual permitirá ahorrar recursos para que estos puedan redistribuirse de manera más eficiente y con ello lograr una mejor atención ciudadana, así como el fortalecimiento de las diferentes delegaciones.

"El ahorro que se genera de estas desapariciones se inserta directamente a las delegaciones, no nada más a María Aldama sino al resto; no hay un gasto administrativo mayor, se redistribuye y se fortalecen las delegaciones que, al final del día, son el brazo auxiliar del presidente municipal para atender de manera más eficiente las necesidades de los ciudadanos".

Comentó que se contempla la operación del Centro de Atención Municipal Norte, el cual será una instalación similar a la que existe en el Centro Cívico, y se espera que se ubique junto al espacio donde estará la delegación María Aldama, con el objetivo de lograr una atención eficiente y disminuir los tiempos de traslado de las y los queretanos.