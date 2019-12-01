Felifer Macías otorga nombramientos en áreas de la administración pública municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:05:11

Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2026.- Derivado de los ajustes administrativos aprobados por el cabildo, en sesión celebrada el pasado 24 de marzo, y con el objetivo de fortalecer el trabajo al interior del municipio de Querétaro, el presidente municipal, Felifer Macías Olvera otorgó nombramientos en diversas áreas de la administración pública.

Instruyó a los funcionarios a realizar un trabajo cercano a la población para otorgarle un mejor servicio y mayor cercanía que redunde en una mejor calidad de vida para los queretanos.

Por lo que, el munícipe nombró a Miguel Ángel Torres Olguín como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, quien sustituye en el cargo a Federico de los Cobos y Vega, quien a su vez asumirá la Jefatura de Gabinete.

José Luis Báez Guerrero, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete, ahora se desempeñará como coordinador de asesores.

De igual manera, el alcalde capitalino nombró a Karen Lomelí como directora General de Comunicación Social.

Asimismo, dijo, Beatriz León Sotelo asumirá la titularidad en la Secretaría de la Mujer, en sustitución de Vanesa Garfias, quien, a su vez asumirá el cargo de Coordinadora de políticas públicas.

Finalmente Felifer Macías nombró a Ana Florencia Maldonado como la nueva coordinadora de Delegaciones en el municipio de Querétaro por lo que todos los nombramientos entrarán en vigor a partir del primero de abril.