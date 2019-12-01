Felifer Macías Olvera encabezó la donación de 10 vehículos al Municipio de Huimilpan, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- Para fortalecer la estrategia metropolitana de seguridad, una acción que representa la unión de esfuerzos entre gobiernos municipales para responder de manera más efectiva a las necesidades de la ciudadanía y procurar que la zona metropolitana cuente con mejores herramientas para proteger a las familias y brindar tranquilidad, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, encabezó la donación de 10 vehículos al Municipio de Huimilpan.

Destacó que los retos de Querétaro y Huimilpan están estrechamente vinculados, por lo que resulta fundamental trabajar de la mano con los municipios de la zona metropolitana, tal como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración en temas como desarrollo urbano, protección al medio ambiente, protección civil, seguridad y otros ámbitos de gran impacto para la ciudadanía.

“Es por eso que es de enorme gusto para mí y para el municipio de Querétaro aportar este granito de arena con estos vehículos para el fortalecimiento intermunicipal, para el fortalecimiento metropolitano, porque hoy lo que se va a fortalecer en materia de equipamiento el municipio de Huimilpan, también así va a verse reflejado el beneficio en las familias de Querétaro, porque insisto, hoy el fortalecimiento en Huimilpan es el fortalecimiento en Querétaro y viceversa”.

Señaló que se donaron 10 unidades vehiculares al municipio de Huimilpan, de las cuales nueve corresponden a patrullas que formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una más pertenecía al área administrativa de esta dependencia, con lo que se fortalece la capacidad operativa y administrativa en beneficio de la seguridad de la población.

“La donación incluye un sedán, siete camionetas doble cabina y dos motocicletas, unidades que reforzarán las capacidades operativas y la presencia de seguridad en Huimilpan”.

Jairo Morales Martínez, alcalde de Huimilpan, destacó que estas diez unidades representan un apoyo fundamental, ya que se destinarán de acuerdo con las necesidades operativas de las dependencias, lo que permitirá incrementar el parque vehicular y ofrecer una atención más rápida y efectiva a las y los huimilpenses.

Por ello, entregó un reconocimiento a Felifer Macías en agradecimiento por la donación de las patrullas y por su apoyo decidido al fortalecimiento de la seguridad y la colaboración en la zona metropolitana.