Felifer Macías llama al Gobierno federal a atender demandas del sector agropecuario y transportista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 13:17:58

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, hizo un llamado al Gobierno Federal para atender las demandas de los sectores agropecuario y transportista, afectados por recientes bloqueos registrados en puntos como Santa Rosa, Corea y el Parque Industrial.

Macías señaló que en los últimos días se ha evidenciado el impacto en dos sectores “sumamente golpeados y lastimados”, por lo que insistió en que corresponde al Gobierno Federal escuchar y dar respuesta a las manifestaciones. “Hoy se dan discusiones muy importantes en el Congreso Federal que ojalá generen diálogo y consenso para que los sectores más vulnerables no se vean afectados”.

Esto, luego de que la mañana de este jueves, se registraron diversos bloqueos en el tramo carretero de Querétaro-San Luis Potosí, lo que generó tráfico en Santa Rosa Jáuregui.

Macías Olvera reconoció que las protestas han ocasionado afectaciones al tránsito regular y al transporte público, por lo que exhortó a que las manifestaciones se realicen sin perjudicar la vida cotidiana de terceros.

“Todos los días hay personas que deben ir a la escuela, a trabajar o atender temas de salud; es importante que las expresiones sociales no vulneren el bienestar de la ciudadanía”.

Respecto al apoyo municipal hacia los productores, aclaró que el Ayuntamiento mantiene una política de respaldo al sector agropecuario a través de la Dirección correspondiente, con más de 500 productores locales beneficiados. Sin embargo, enfatizó que las afectaciones derivadas de medidas federales rebasan la capacidad del municipio.

“Es totalmente responsabilidad del Gobierno Federal atender al campo y al transporte, ser empático y actuar en consecuencia”.

Señaló que derivado de los cierres registrados en la carretera 57 con dirección a San Luis Potosí, el servicio de Transporte Comunitario en la delegación Santa Rosa Jáuregui se encuentra temporalmente suspendido, ya que en estas condiciones se ve imposibilitado para prestar el servicio.

“Las rutas que presentan afectación son: M218, M219, M220, M221, M222, M223, M224 y M225; la ruta M229 opera con normalidad por lo que recomendó a las y los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio de Querétaro, donde se dará la reanudación del servicio.

Los cierres a las carreteras de derivan de las protestas de los agricultores y productores del campo son en rechazo a cambios en la Ley de Aguas Nacionales.