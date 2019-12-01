Felicita Reyes Galindo a UMSNH por 108 años de historia humanista

Felicita Reyes Galindo a UMSNH por 108 años de historia humanista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:47:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- “Me uno con inmenso cariño a la celebración por el 108 aniversario de nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mi alma máter, donde tantas generaciones de mujeres y hombres hemos abrazado los más altos valores y principios humanistas, por ello me enorgullezco de llevar su legado”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Al haber acompañado a la rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Yarabí Ávila, el congresista felicitó a toda la comunidad que conforma esta universidad por ser parte de más de cien años de esfuerzos enfocados a las y los estudiantes para enseñarles el valor de las vocaciones y servir a los demás con profesionalismo.

“Desde hace 108 años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha forjado generaciones de mujeres y hombres que han construido nuestra historia, llevando el espíritu humanista a cada rincón. Por eso, hoy hago un llamado a la comunidad nicolaita a seguir sumando esfuerzos para fortalecer esta institución”, indicó Reyes Galindo.

El líder del PT en el legislativo local, destacó que ser nicolaita es formar parte de la historia viva de Michoacán y de México,  es símbolo de identidad, orgullo, conocimiento y tradición. “Es un pilar del progreso, desarrollo, libertad y humanismo, que promueve la equidad, la justicia social y la sostenibilidad, porque desde su fundación esta universidad ha sido semillero de pensamiento crítico, formación humanista y transformación social”, mencionó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dañan vehículos de refresquera durante manifestación de normalistas de Cherán en Morelia, Michoacán
Dos presuntos delincuentes abatidos durante operativo en límites de Morelia y Madero, Michoacán 
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios