Felifer Macías anunció la incorporación de Adolfo Ríos como nuevo delegado de Félix Osores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:44:29

Querétaro, Querétaro, 12 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención cercana a las familias y mejorar la calidad de vida en esta zona de la capital, el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, anunció la incorporación de Adolfo Ríos Méndez como nuevo delegado de Félix Osores.

Destacó la trayectoria de Adolfo Ríos Méndez y su trabajo previo en materia de prevención de adicciones, donde impulsó acciones que permitieron brindar nuevas oportunidades a jóvenes queretanos.

“Es un funcionario cercano, sensible, callejero, eficiente, que es también la característica de mi administración municipal. Toda esta experiencia que tiene Adolfo le va a poner al servicio de los habitantes de Félix Osores, y así, otra vez, de manera cercana, eficiente, callejera y sensible, dignificar todavía la calidad de vida de Félix Osores y de las familias queretanas”.

Subrayó que su gobierno apuesta por fortalecer el trabajo en territorio a través de perfiles con experiencia en el servicio público y cercanía con la gente, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios en cada delegación del municipio.

El nuevo delegado de Félix Osores, Adolfo Ríos Méndez, agradeció la confianza del presidente municipal y aseguró que trabajará para fortalecer la cercanía del gobierno municipal con las y los ciudadanos.

“Muchas gracias, alcalde Felifer, por el honor y la responsabilidad de ser el nuevo delegado de la delegación más grande del municipio de Querétaro. Tengan por seguro que vamos a trabajar para como nos lo instruye el alcalde, ser la administración más cercana, callejera y eficiente de la historia del municipio”.

Adolfo Ríos Méndez es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Querétaro y actualmente cursa la Maestría en Administración Pública en el Instituto Europeo de Posgrado. Cuenta con experiencia en comunicación estratégica, mercadotecnia, relaciones públicas y gestión institucional.

En su trayectoria profesional se desempeñó como comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones en Querétaro, donde coordinó estrategias de prevención y atención de adicciones, además de impulsar programas de salud mental y reintegración social. También trabajó como jefe de Área de Comunicación Social del Aeropuerto Internacional de Querétaro, coordinador de proyectos en Club Querétaro y asesor parlamentario en el Senado de la República.