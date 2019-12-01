Federación entrega apoyos de hasta 500 mil pesos a cocineras tradicionales y comunidades de 22 municipios

Pátzcuaro, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del Programa Nacional de Turismo Comunitario, se entregó equipamiento a 56 experiencias turísticas y 28 cocineras tradicionales de 22 municipios del estado, con apoyos que van de los 300 mil a los 500 mil pesos por proyecto.

Las y los beneficiarios recibieron sillas, refrigeradores, sábanas, asadores, televisores, bicicletas, tirolesas y cuatrimotos, con el propósito de mejorar la atención a las y los visitantes y consolidar proyectos que generan bienestar en sus comunidades.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una inversión de 300 millones de pesos para fortalecer el turismo en la entidad. Explicó que parte de estos recursos se destinarán a obras de infraestructura, como el mejoramiento de los muelles de las islas de Janitzio, Pacanda y Yunuén, la intervención en las ruinas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, así como la instalación de señalética turística digital.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que estas acciones representan una primera etapa del programa y adelantó que el próximo año se prevé ampliar los beneficios para Michoacán. Destacó que la riqueza cultural del estado lo convierte en un referente nacional e internacional, al recordar que fue aquí donde nació el movimiento que permitió que la Cocina Tradicional Mexicana fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, reconoció el compromiso de las y los beneficiarios, quienes preservan el patrimonio natural y cultural del estado, al asegurar que son ellos quienes mantienen vivas las tradiciones, la gastronomía, las artesanías y los atractivos que distinguen a “el alma de México”.

Finalmente, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, destacó que el turismo comunitario representa el talento, la hospitalidad y la identidad de las y los michoacanos, al subrayar que este programa hace llegar los apoyos directamente a quienes más los necesitan y contribuye al desarrollo de las comunidades.