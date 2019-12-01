Federación autoriza 29 obras complementarias para el tren México-Querétaro

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Como parte de las obras que se realizaran en la Zona Metropolitana del proyecto del Tren México-Querétaro, la Federación, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó, formalmente, la aprobación de un paquete de 29 obras complementarias que fueron gestionadas por el estado para mitigar el impacto de la llegada del tren de alta velocidad confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“Los proyectos de infraestructura autorizados, cuya inversión y ejecución total correrán a cargo de la Federación de forma inmediata tras la liberación de permisos, serán 14 obras en el municipio de Querétaro; 7 obras en El Marqués; 7 obras en San Juan del Río, incluyendo la modernización de la calle Encino, cuatro puentes peatonales y un puente vehicular hacia el cementerio de San Sebastián de las Barrancas y una obra en Pedro Escobedo”.

Agradeciendo el respaldo del Gobierno Federal por la asignación de estos proyectos y reiteró que, aunque algunas intervenciones generarán molestias temporales, resultan indispensables para el desarrollo de la entidad.

De igual forma llamó a la población a ser tolerantes y pacientes con las obras pues consideró que: "Nadie llega a un mejor futuro y a una mejor conectividad sin un sacrificio".

Kuri González, recordó que a una semana de que concluyan los obras por la construcción del tren México-Querétaro en la zona del Cerrito, la administración de Kuri González se prepara para enfrentar el siguiente gran desafío para la Zona Metropolitana por la obra que se realizará ahora en la avenida Bernardo Quintana, reconoció Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se estima que este frente de trabajo finalice formalmente en un plazo aproximado de una semana. Y Ahora viene el otro gran reto, que es el reto de Bernardo Quintana, donde sin lugar a dudas tendremos un serio problema, un serio reto. Haremos todo lo posible para buscar los menores daños y molestias a los ciudadanos".

Para mitigar el impacto vial en esa zona, dijo, autoridades de la Secretaría de Gobierno mantendrán reuniones de planeación con el General de Brigada Ricardo Vallejo (encargado de las obras federales) a fin de detallar alternativas de movilidad y fechas tentativas, por lo que solicitó "mucha tolerancia" y paciencia a la ciudadanía.