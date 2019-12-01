FECC y TEEMich firman convenio para fortalecer acciones anticorrupción en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:38:19

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Con el propósito de fortalecer la prevención y el combate a la corrupción mediante acciones coordinadas, la Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio y la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) Amelí Giselle Navarro Lepe, encabezaron la firma de un convenio de colaboración entre la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich).

En el acto protocolario participaron el magistrado del TEEMich Adrián Hernández Pinedo; el Contralor Interno del órgano jurisdiccional Francisco Arroyo Mondragón; así como los directores de la FECC Guillermo Tapia Contreras, director de Litigación, y Marco Antonio Tortajada Zamora, director de la Unidad Jurídica-Normativa y Enlace.

El acuerdo tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación institucional orientados a la capacitación, el intercambio de información y la implementación de buenas prácticas que fortalezcan la transparencia, la legalidad y la prevención de conductas relacionadas con hechos de corrupción.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que la colaboración entre instituciones resulta fundamental para consolidar estrategias preventivas, destacando la importancia de impulsar cursos, conferencias y actividades formativas con especialistas en materia anticorrupción y búsqueda de activos.

La Fiscal Anticorrupción señaló que la FECC continúa en un proceso de fortalecimiento institucional mediante la integración de perfiles especializados y multidisciplinarios que permitan robustecer las investigaciones y mejorar el análisis técnico del manejo de recursos públicos.

Asimismo, se reiteró la disposición de la Fiscalía para mantener una coordinación permanente con el Tribunal Electoral, facilitando el intercambio de información y el acompañamiento institucional cuando sea necesario.

Por su parte, autoridades del TEEMich destacaron que la capacitación constante constituye una herramienta clave para prevenir irregularidades, ya que contribuye a fortalecer la cultura de legalidad y mejorar el desempeño del servicio público.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar acciones concretas que consoliden la transparencia y fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones públicas.