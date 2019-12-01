Fanny Arreola Pichardo expresa solidaridad  con productores de limón de Apatzingán

Fanny Arreola Pichardo expresa solidaridad  con productores de limón de Apatzingán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:26:07
Apatzingán, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, difundió un mensaje a través de redes sociales expresando su preocupación y solidaridad con los productores de limón, ante los bajos costos en los que están comercializando el cítrico que ronda entre los 4 pesos.

En su mensaje, Arreola Pichardo se unió al llamado por un financiamiento justo y accesible para el campo, comprometiéndose a gestionar apoyos ante instancias estatales y federales. 

Además, anunció la promoción de mesas de trabajo entre productores, empacadores y comercializadores para evitar la saturación del mercado y buscar soluciones conjuntas.

Destacó la importancia de apoyar a las familias dedicadas al corte de limón, implementando acciones concretas para proteger su sustento. 

Este martes, durante las acciones del paro nacional en defensa del campo, limoneros lanzaron al piso su producto en rechazo a los precios bajos de compra, en la protesta no descartaron más movilizaciones.

Noventa Grados
