Familias llenan de esperanza las calles de Morelia con la Caminata Pinktate de Rosa

Morelia, Michoacán; 17 de octubre de 2026.- Familias, jóvenes, niñas, niños y personas adultas mayores se unieron a la Caminata Pinktate de Rosa, una jornada en la que los abrazos, los cantos y el ánimo de las y los participantes llenaron de esperanza las calles del Centro Histórico, para recordar la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y expresar solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad.

La caminata fue impulsada por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, como parte de “Morelia en Rosa, Prevenir es Vivir”, una iniciativa que promueve la sensibilización sobre el cáncer de mama y recuerda que la prevención, la información y el acompañamiento son fundamentales para hacer frente a esta enfermedad.

Con entusiasmo, las y los asistentes avanzaron juntos, desde la Plaza Jardín Morelos, por el Acueducto y la avenida Madero, hasta llegar a la Catedral. Bajo la lluvia que se presentó por momentos durante el recorrido, las familias mantuvieron el paso y compartieron el propósito de esta iniciativa, demostrando la unión y el apoyo en las condiciones más adversas.

La noche se vistió de rosa con la iluminación del Acueducto, la avenida Madero y la Catedral, cuyos espacios emblemáticos se sumaron al mensaje de esta jornada. El tradicional encendido de Catedral cerró de forma emotiva este gran evento, con una presentación especial, donde la música y la pirotecnia conmemoraron el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Esta caminata se enmarca en las acciones del Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para promover la participación ciudadana y generar conciencia sobre el cuidado de la salud. A través de iniciativas como ésta, el DIF Morelia invita a las familias a involucrarse, informarse y compartir el mensaje de que la detección oportuna puede salvar vidas.