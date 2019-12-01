Familias de Tuxpan reciben beneficios de Reencuentro Familiar y Orgullo Migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:15:32

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó la entrega de 10 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y 10 tarjetas Orgullo Migrante a personas beneficiarias del municipio de Tuxpan, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a las familias de migrantes en Michoacán.

A través del programa Refami, la dependencia brinda acompañamiento a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa para facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos, mientras que la tarjeta Orgullo Migrante ofrece descuentos y beneficios en establecimientos y servicios participantes.

Con ambos programas se atienden diversas necesidades de las familias migrantes, ya que facilitan los procesos para el reencuentro familiar y promueven beneficios que contribuyen a su economía.

Con estas acciones, Semigrante trabaja para que los programas y apoyos lleguen a más municipios y personas beneficiarias, fortaleciendo la atención a la comunidad migrante y a sus familias.