Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en Comisión de Atención a Víctimas de Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 17:35:53
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- Integrantes de colectivos de búsqueda de la costa y tierra caliente de Michoacán se manifestaron este día en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para solicitar que se cubran los apoyos económicos que contempla la ley para continuar con los dispositivos de búsqueda de sus familiares.

Los presentes solicitaron a las autoridades que cubran los pagos de alimentación y traslados de transporte para realizar las jornadas de búsqueda que realizan por su cuenta en diferentes regiones de la entidad. Recalcaron que la normativa señala que también deben apoyarlos con recursos de hospedaje, sin embargo, al no recibirlo prefieren pernoctar en la casa de otros integrantes de los mismos colectivos.

El titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, se apersonó en las instalaciones de la institución, donde dialogó con los familiares presentes, en un primer momento, por fuera de la comisión ubicada en la ciudad de Morelia, donde algunas personas le manifestaron las problemáticas que les aquejan, a algunos desde hace más de 10 años.

Posteriormente, sostuvieron una reunión en la sala de juntas de la comisión, donde los manifestantes explicaron las necesidades para continuar con sus labores de búsqueda de personas, mientras que Serrato Lozano destacó que se buscará apoyar a las víctimas indirectas del delito de desaparición hasta donde el presunto lo permita.

