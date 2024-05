Falta diputados a sesión de Congreso michoacano, los acusan de andar en campañas y descuidar sus labores

Morelia, Michoacán, a 3 de mayo del 2024.- Por falta de quórum fue suspendida la sesión del Congreso del Estado, los diputados que sí fueron acusan que los legisladores faltistas andan en campaña.

Entrevistada al respecto, Laura Pantoja Abascal, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, detalló que 16 diputados pidieron permiso, mientras que al menos 4 más que en días pasados habían pedido licencia para enfocarse en sus reelecciones o buscar otros puestos de elección popular solicitaron reintegrarse a sus curules.

"El día de hoy se me informó que regresaba la diputada Belinda Hurtado Marín, pero que no podía venir a la sesión por lo que pidió permiso para no asistir y ya no sé a qué estamos jugando", mencionó Pantoja Abascal.

La presidenta también evidenció a las legisladoras Mónica Valdéz Pulido, Eréndira Isauro, Fernanda Álvarez, y Fanny Arreola Pichardo bajo las mismas circunstancias, a quienes consideró informales al faltar a la sesión mientras andan buscando otros cargos políticos.