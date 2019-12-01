Traición desde adentro: Harfuch destapa filtraciones en el equipo de Carlos Manzo que llevaron a su asesinato; ya son 34 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:05:20

*El enemigo pudo estar más cerca de lo que imaginaba. Omar García Harfuch revela que personas del círculo de confianza del alcalde de Uruapan habrían entregado información de sus movimientos al crimen organizado. La investigación apunta a una red de complicidades, mientras la captura de “R2” en Jalisco dejó un marino herido y 21 detenidos.

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.— A poco más de un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló nuevos detalles de una investigación que ya suma 34 personas detenidas y que apunta directamente a integrantes del entorno cercano del presidente municipal.

Lo más alarmante es que, según las investigaciones, personas que conocían las actividades, horarios y movimientos del alcalde habrían proporcionado información estratégica a la organización criminal que planeó su asesinato.

Entre los señalados aparece Samuel “N”, colaborador cercano de Manzo, quien presuntamente tenía acceso a un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada. De acuerdo con lo expuesto por Harfuch, habría transmitido información en tiempo real a integrantes del grupo delictivo.

La amenaza habría estado dentro de su propio círculo

Las investigaciones también alcanzan a personas relacionadas con el equipo de seguridad del alcalde, ante la sospecha de que información sobre sus desplazamientos y condiciones de protección pudo llegar a manos de los responsables del atentado.

García Harfuch destacó la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado por las autoridades como uno de los principales coordinadores de la célula que habría organizado y ejecutado el crimen.

Pero la investigación no terminó ahí.

En julio pasado fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de Los Rs y señalado como autor intelectual del asesinato. Las autoridades le atribuyen participación en la decisión, planeación y financiamiento del ataque, así como la presunta orden de acabar con la vida del alcalde.

Operativo contra “R2” desata balacera en Jalisco

La ofensiva federal contra esta estructura criminal continuó el pasado 8 de noviembre, cuando fuerzas de seguridad capturaron en la zona metropolitana de Guadalajara a Rafael “N”, alias “R2” o “El Barbas”, identificado como otro presunto integrante de alto nivel de la organización.

La intervención terminó en un enfrentamiento armado. Elementos de la Marina fueron atacados a balazos y repelieron la agresión. Un marino resultó herido y fue reportado estable, mientras que el propio “R2” sufrió lesiones y quedó hospitalizado bajo custodia.

Durante el operativo fueron detenidas otras 20 personas, elevando a 21 el número de capturados en esa intervención.

De acuerdo con Harfuch, “R2” cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán y otra con fines de extradición a Estados Unidos.

Extorsiones, secuestros y terror contra productores

Las investigaciones atribuyen a Los Rs actividades criminales en Michoacán y Jalisco, incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros y extorsiones contra productores de limón y aguacate, ganaderos, transportistas, comerciantes y empresarios.

Mediante el análisis de comunicaciones, operaciones financieras, videograbaciones y testimonios, las autoridades federales aseguran haber reconstruido parte de la estructura involucrada en el asesinato de Carlos Manzo.

34 detenidos y una pregunta que sigue sacudiendo a Uruapan: ¿quiénes lo traicionaron?

Mientras García Harfuch asegura que las investigaciones continúan y que se buscará llevar ante la justicia a todos los responsables, el caso mantiene abierta una de sus interrogantes más inquietantes: ¿hasta dónde llegó la presunta infiltración criminal en el entorno del alcalde?

Por ahora, las acusaciones contra los implicados deberán acreditarse ante los tribunales. Sin embargo, las revelaciones de Harfuch colocan bajo la lupa no solamente a los presuntos autores intelectuales y materiales, sino también a quienes tenían acceso a la información más sensible del presidente municipal.

El asesinato de Carlos Manzo sigue estremeciendo a Michoacán, y las investigaciones apuntan a que la clave del crimen podría encontrarse entre quienes conocían de cerca cada uno de sus movimientos.