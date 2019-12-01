Ex fiscal antisecuestro de Chihuahua apoyó operaciones de la CIA con conocimiento de Maru Campos, reporta NYT

Ex fiscal antisecuestro de Chihuahua apoyó operaciones de la CIA con conocimiento de Maru Campos, reporta NYT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 11:47:52
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Nueva York, Estados Unidos, a 10 de noviembre 2026.- Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua y excomandante de policía del estado, ayudó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) a operar dentro de territorio mexicano desde 2025, según reveló The New York Times (NYT).

Igualmente, en su trabajo periodístico titulado “El Hombre que Ayudó a la CIA a Operar en Secreto en México”, los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas aseguraron que a través de un mensaje de texto, el ex funcionario chihuahuense les confirmó que María Eugenia Campos, gobernadora de la entidad, tenía conocimiento pleno de la presencia y operaciones de los agentes extranjeros, situación que ha negado en múltiples ocasiones.

El rotativo neoyorquino remarcó que, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indagó presuntos nexos de Zuany Portillo con cárteles de la droga mexicanos, durante su tiempo como alto mando del Ministerio Público de Chihuahua.

En ese sentido, el periódico mencionó que dicha investigación, sumada al retiro de su visa para entrar a EEUU, convirtió al ex fiscal en un sujeto fácil de utilizar para la CIA.

Los colaboradores del NYT mencionaron que Zuany Portillo acompañó a los agentes federales estadounidenses durante seis meses, con quienes participó en algunos operativos, de acuerdo con una carta enviada por varios funcionarios mexicanos al FBI.

Como resultado el ex funcionario mexicano recuperó su visa.

Entre otras funciones, los elementos de Inteligencia entrenaron a uniformados estatales.

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