FAIS 2026 fortalece el desarrollo de Salvador Escalante: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:41:08

Salvador Escalante, Michoacán, 4 de marzo del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza refrendó su compromiso con el desarrollo de las comunidades al destacar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) no es solo presupuesto, sino esperanza convertida en obras públicas que transforman realidades.

Durante la capacitación del FAIS 2026, encabezada por el Delegado Estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, Mtro. Roberto Pantoja Arzola, y acompañada por el equipo de Obras Públicas, se reforzaron los lineamientos para aplicar los recursos de manera eficiente y transparente, asegurando que cada acción impacte directamente en quienes más lo necesitan.

“El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no es solo presupuesto, es esperanza convertida en obras públicas”, subrayó la alcaldesa, al señalar que cada peso se transforma en caminos, servicios básicos y espacios dignos para las comunidades que por años fueron olvidadas.

Bajo la visión de Gobernar con amor justicia y Libertad, la administración municipal trabaja para que estos recursos lleguen a donde más se requieren, consolidando proyectos que impulsan el bienestar, la justicia social y un futuro más digno para las familias.

La presidenta municipal reiteró que su gobierno mantiene firme el compromiso de Escuchar resolver Y transformar, priorizando obras que mejoren la calidad de vida en cada rincón del municipio, porque cuando se administran con responsabilidad los recursos públicos, los resultados se ven y se sienten.

Con acciones concretas y planeación estratégica, el Gobierno de Salvador Escalante continúa demostrando que Santa Clara del Cobre enamora, no solo por su riqueza cultural, sino por el trabajo constante en favor de su gente.