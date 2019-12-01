Faculta el IEM a la CEAPI para atender procesos de nombramiento de autoridades comunales

Faculta el IEM a la CEAPI para atender procesos de nombramiento de autoridades comunales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 18:28:02
Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025. En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó dos acuerdos relacionados con el acompañamiento, validación y fortalecimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas del estado, en el marco de los procesos de autogobierno y nombramiento de autoridades comunales.

En el primer punto del orden del día, el Consejo General calificó y declaró válida la consulta previa, libre e informada realizada el pasado 12 de octubre en la Tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, respecto a la administración directa de recursos públicos.

En dicha consulta organizada por habitantes de la Comunidad y la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI) la comunidad decidió, por mayoría de votos, no ejercer el derecho de autogobernarse y administrar directamente su presupuesto, en un proceso desarrollado con apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad.

En el segundo punto del orden del día, el Consejo General aprobó el acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para atender las solicitudes de nombramiento o renovación de autoridades tradicionales, y faculta a la CEAPI para realizar las acciones necesarias que garanticen el acompañamiento del Instituto en dichos procesos.

Sobre este punto, la Consejera Electoral y Presidenta de la CEAPI, Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar precisó que el acuerdo permitirá al la Comisión actuar con mayor agilidad en los procedimientos de nombramiento, fortaleciendo el reconocimiento de las formas propias de organización de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación.

Con este acuerdo, el #IEMich reafirma su compromiso como garante del respeto a los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 330 del Código Electoral del Estado.

