Facilita Oficialía Mayor trámites y servicios a través del Call Center estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:06:50
Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- A través de las líneas 442 211 7070 y 800 237 2233 del Call Center del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, la ciudadanía tiene acceso directo a información de 19 Secretarías, así como la vinculación necesaria sobre trámites municipales y federales con las dependencias correspondientes. 

Este esfuerzo se ha intensificado ante la alta demanda que representa elprograma de Apoyo a la Tenencia de la Secretaría de Finanzas y los descuentos en multas de verificación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En los primeros días del mes de enero, se han atendido a más de diez mil 800 personas. 

Para dar respuesta al volumen de consultas y permitir que los ciudadanos realicen sus trámites después de su jornada laboral, este centro de contacto opera en un horario extendido de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche; asimismo, los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Las labores únicamente se suspenden los días marcados como oficiales en el calendario.

Además de la atención vía telefónica, chat y correo electrónico, el personal brinda acompañamiento técnico especializado para quienes utilizan las nuevas herramientas digitales como el Portal Tributario, la APPQRO y el Chatbot de Finanzas, asegurando que la transición tecnológica sea ágil y sencilla.

Noventa Grados
