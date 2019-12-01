Fabiola Alanís y Toño Mendoza promueven al sector artesanal y llaman a visitar el Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.– En el marco del tradicional Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, la diputada Fabiola Alanís y el legislador Toño Mendoza, presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso, reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del sector artesanal, en el inicio de esta emblemática muestra cultural y económica de Michoacán.



Los legisladores destacaron que el trabajo artesanal no solo representa identidad, historia y tradición, sino también una fuente fundamental de ingreso para miles de familias michoacanas.



“Las manos de nuestras artesanas y artesanos sostienen la cultura de Michoacán, pero también la economía de sus comunidades. Por eso es fundamental respaldar este sector con políticas públicas, promoción y consumo local”, expresó Fabiola Alanís.



De acuerdo con registros estatales, en Michoacán existe un padrón de más de 20 mil artesanas y artesanos, distribuidos en diversas regiones y pueblos originarios, quienes generan una importante derrama económica en temporadas clave como Semana Santa.



Tan solo durante el Tianguis de Domingo de Ramos, considerado el más grande de América Latina en su tipo, se estima una derrama económica superior a los 40 millones de pesos, beneficiando directamente a familias de comunidades indígenas y rurales.



Fabiola Alanís subrayó que este tipo de eventos representan una oportunidad para fortalecer la economía local y visibilizar el talento michoacano a nivel nacional e internacional.



“Adquirir arte popular es apoyar directamente a una familia, es preservar nuestras raíces y es contribuir al desarrollo de nuestras comunidades”, enfatizó.



Asimismo, hizo un llamado a visitantes locales, nacionales y extranjeros a aprovechar la temporada vacacional para recorrer Uruapan y ser parte de esta experiencia cultural.



“Invitamos a todas y todos a visitar el Tianguis de Domingo de Ramos, a conocer la riqueza artesanal de nuestro estado y a llevarse un pedacito de Michoacán a casa. Aquí encontrarán piezas únicas hechas con talento, historia y corazón”, señaló.



Finalmente, la diputada reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando acciones para fortalecer al sector artesanal, mejorar sus condiciones de comercialización y garantizar que el beneficio económico llegue directamente a quienes preservan estas tradiciones.