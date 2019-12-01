Fabiola Alanís y Raúl Morón, amplios favoritos a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán; a 22 de octubre de 2025.- De acuerdo con la encuesta METRICSMX los mejores evaluados por los ciudadanos para llegar a la gobernatura de Michoacán de cara a las elecciones del 2027 están la diputada Fabiola Alanís y el senador de la república por Michoacán, Raúl Morón Orozco, quienes lideran esta preferencia ciudadana.

Dentro de esta encuesta el que mayoritariamente lidera la encuesta es el senador Raúl Morón Orozco, quien con un 46.1% ha incrementado el voto de confianza en la entidad, cosa que le ha valido para tomar más confianza entre los propios ciudadanos, quienes confían en el trabajo y el respaldo que el morenista ha ofrecido a lo largo de estos años.

Del otro lado se cuenta la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jocupo), Fabiola Alanís, quien se ha echo de un 30.3% de la preferencia del ciudadano, cosa que le ha valido gracias también al trabajo cercano entre los propios michoacanos, ya que en los últimos meses se le ha visto recorriendo Michoacán en la búsqueda de las necesidades de los habitantes para legislar en beneficio del estado.

Dentro de este mismo sentido Raúl Morón se le ha visto apoyado por un grueso de la política pública, quien lo ha apoyado y arropado en sus aspiraciones a la gobernatura de Michoacán, y tal es el caso de esta encuesta en la que tanto Fabiola y Morón han sido respaldados y hoy son dos de las mejores opciones a tomar el ejecutivo estatal.

Del lado de Fabiola Alanís es la única mujer que se ha mantenido firme en las encuestas y con posibilidades reales de contender por la gobernatura, en donde en las demás encuestas que se han dado Alanís Sámano supera por más de dos a uno a las demás aspirantes femeninas, demostrando que es la única mujer que tiene posibilidades reales de gobernar por Michoacán.

Finalmente, si hoy se definiera la gubernatura mediante el método de encuesta, el ganador sería Raúl Morón Orozco; sin embargo, en caso de que la candidatura sea para una mujer como ha planteado MORENA para cumplir con la cuota de género en por lo menos 10 entidades, la candidata sería Fabiola Alanís.

Estos números han sido respaldados y verificados por la propia ciudadanía de Michoacán, quienes han elegido a estos dos aspirantes dentro de lo mejor de cara al 27.