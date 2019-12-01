Fabiola Alanís y Lázaro Cárdenas Batel fortalecen la ruta de la izquierda en Michoacán

Fabiola Alanís y Lázaro Cárdenas Batel fortalecen la ruta de la izquierda en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:55:35
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Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– En un encuentro con fuerte carga política y simbólica, la diputada Fabiola Alanís se reunió con el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, en una conversación que refrenda la cercanía y el origen común que ambos comparten dentro de la construcción histórica de la izquierda en el estado.

Más allá de una reunión institucional, el diálogo está siendo interpretado como un reencuentro de trayectorias que han caminado juntas desde las bases del movimiento progresista en Michoacán, con coincidencias en causas sociales, visión de gobierno y compromiso con el pueblo.

Ambos han sido parte de procesos clave en la evolución de la izquierda michoacana, desde sus primeras etapas hasta la consolidación del actual proyecto de transformación, lo que otorga a este acercamiento un significado político de fondo.

De acuerdo con fuentes cercanas, durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el presente y el futuro del estado, así como la necesidad de fortalecer un proyecto con identidad social, arraigo territorial y continuidad en los principios que han dado sustento a la transformación.

La relación entre Fabiola Alanís y Cárdenas Batel no es nueva: se remonta a años de colaboración y coincidencia en agendas progresistas, lo que ha permitido construir una interlocución basada en confianza política y afinidad ideológica.

Este tipo de encuentros son relevantes a la luz de la coyuntura política estatal, particularmente por lo que representan en términos de alineamientos, legitimidad histórica y construcción de consensos dentro del movimiento.

El mensaje que deja esta reunión es claro: la izquierda en Michoacán no solo tiene historia, también tiene continuidad, y se articula a partir de liderazgos que han sido parte de su origen y evolución.

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