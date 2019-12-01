Fabiola Alanís: Unidad para fortalecer la transformación y respaldar el Plan Michoacán

Contepec, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que para consolidar la transformación en Michoacán es indispensable cerrar filas en torno al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo expresó ante trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante un encuentro celebrado en la comunidad de Tepuxtepec.

La legisladora destacó la relevancia estratégica de la Hidroeléctrica de Generadora Fénix, que permite a Michoacán avanzar en la producción de energías limpias y en un modelo energético más justo y sostenible. Reconoció además la trayectoria emblemática del SME, encabezado por Martín Esparza, y su contribución histórica a las causas obreras del país.

“Vean lo lejos que hemos llegado gracias a la lucha de las y los trabajadores. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado 133%, un avance que ha transformado la vida de millones de familias, al igual que los 13.4 millones de personas que dejaron atrás la pobreza. Ese es el impacto real de la organización y de la justicia social”, señaló.

Fabiola Alanís subrayó que los avances alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron resultado de décadas de resistencia, organización colectiva y convicción democrática del pueblo mexicano.

“Tenemos una responsabilidad moral y política con quienes abrieron camino y con quienes quedaron en la lucha, por eso debemos seguir adelante con unidad, fuerza y solidaridad. Por el bien de todos, primero los pobres y la justicia laboral para las y los trabajadores”, enfatizó.

La diputada aseguró que con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los derechos laborales no sólo se han consolidado, sino que se están ampliando de manera histórica y explicó que su gobierno cuenta con el respaldo pleno del movimiento para la ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Vamos a acompañar este esfuerzo como lo hicimos en otras etapas decisivas. La gente sabe que con los gobiernos de la Cuarta Transformación recuperamos derechos: salud, vivienda, salario justo, organización y libre expresión. Eso no lo vamos a soltar”, afirmó.

Tras participar en la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Contepec y el SME, Fabiola Alanís resaltó que las y los electricistas representan un referente nacional del poder de la organización obrera y recordó que el SME logró sostener su dignidad incluso frente al autoritarismo ejercido por el gobierno de Felipe Calderón, especialmente en Michoacán, donde —dijo— se impuso una política violenta que buscó debilitar sindicatos, perseguir líderes y arrebatar derechos.

“El SME demostró que la fuerza de un movimiento organizado puede derrotar cualquier intento de sometimiento, esa es la fuerza que hoy necesitamos para seguir transformando a Michoacán”, concluyó.