Fabiola Alanís: Unidad con el gobernador para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Las diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en el Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que coincidieron en la relevancia histórica del momento político que vive Michoacán y en la necesidad de mantener la unidad del movimiento progresista para avanzar en las reformas que dan sustento al segundo piso de la Cuarta Transformación.



Durante el encuentro, la diputada Fabiola Alanís destacó la aportación colectiva del movimiento progresista representado en la reunión, subrayando que las reformas aprobadas en el Congreso son resultado de la capacidad de diálogo, acuerdo y responsabilidad política entre fuerzas que, aun teniendo diferencias naturales, han sabido colocar por encima de todo el interés del pueblo.



“Más allá de las diferencias, que son normales entre fuerzas políticas distintas, logramos poner en el centro nuestras coincidencias y hacer avanzar la agenda de transformación que hoy impulsa el segundo piso de la Cuarta Transformación. Esto es una lección de madurez política y de compromiso con Michoacán”, señaló.



Fabiola Alanís subrayó que, por primera vez en varios sexenios, un gobernador cuenta con una mayoría calificada en el Congreso del Estado, producto de la alianza parlamentaria del movimiento progresista, fortalecida en meses recientes con la incorporación del PRD, lo que ha permitido avanzar en reformas estratégicas para la gobernabilidad, la justicia social y el bienestar.



“La construcción de esta mayoría no es un hecho menor: habla de una conducción política responsable, democrática y orientada a garantizar estabilidad institucional y capacidad de decisión en favor de la ciudadanía”, afirmó.



Finalmente, las y los legisladores coincidieron en que los avances logrados deben dimensionarse en su justa medida, ya que representan no solo acuerdos legislativos, sino un mensaje claro de gobernabilidad, unidad y rumbo para Michoacán, en sintonía con el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.