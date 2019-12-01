Fabiola Alanís: Un tercio del presupuesto 2026 se orienta a las y los jóvenes; es la generación que va a consolidar la transformación de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:17:16
Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que casi una tercera parte del Presupuesto 2026 está dirigida directamente a las y los jóvenes, principalmente en educación media superior y superior, lo que convierte a esta generación en el eje central del desarrollo del estado.

Fabiola Alanís detalló que, conforme a la aprobación del paquete económico para el próximo año, la educación representa uno de los rubros más fortalecidos, con recursos que consolidan infraestructura, becas, equipamiento, mantenimiento de escuelas, así como la expansión de programas para bachilleratos y universidades públicas.

“Estamos apostando por las juventudes como nunca antes. El Presupuesto 2026 construye oportunidades reales: más aulas, más becas, más universidades fortalecidas y proyectos que abren camino a la movilidad social, es una inversión que cambia vidas y que cambia el futuro de Michoacán”, afirmó.

Recalcó que el presupuesto aprobado responde a la visión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y al Plan Michoacán, que colocan a las y los jóvenes en el centro de la estrategia de bienestar y reconstrucción de la paz.

“La mejor manera de combatir la inseguridad y las desigualdades es abriendo puertas, no cerrándolas, por eso destinamos una proporción histórica de recursos a quienes representan el futuro del estado”, expresó.

Fabiola Alanís aseguró que el Legislativo cumplió nuevamente con Michoacán al aprobar un presupuesto responsable, equilibrado y con visión humanista y social.

