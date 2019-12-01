Fabiola Alanís se reúne con Luisa María Alcalde para fortalecer el proyecto de la transformación en Michoacán

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- La diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, sostuvo una reunión de trabajo con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, con el objetivo de fortalecer la organización del movimiento y consolidar la agenda de transformación en la entidad.



Durante el encuentro, ambas coincidieron en que el momento político del país exige mantener la cercanía con la ciudadanía y profundizar las políticas públicas que han permitido avanzar en la reducción de la pobreza, la ampliación de derechos y el bienestar social.



Fabiola Alanís destacó que el movimiento de la Cuarta Transformación vive una nueva etapa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, caracterizada por la continuidad de las políticas sociales, la consolidación de derechos y el fortalecimiento de la vida democrática.



“En Morena sabemos que la transformación se construye desde abajo y cerca de la gente. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la organización territorial, el diálogo con la ciudadanía y la unidad del movimiento para seguir avanzando en la construcción de un país con más justicia e igualdad”, expresó.



La legisladora michoacana señaló que el diálogo con la dirigencia nacional del partido permite reforzar la coordinación política para seguir impulsando en los estados la agenda de bienestar, desarrollo con justicia social y ampliación de derechos.



Asimismo, subrayó que en Michoacán existen condiciones para seguir consolidando el proyecto de transformación, a partir de políticas públicas orientadas al desarrollo regional, el fortalecimiento de los programas sociales, la atención a las juventudes y la ampliación de oportunidades para las mujeres.



“Seguiremos trabajando para que la transformación llegue a cada comunidad y a cada familia. Nuestro compromiso es seguir construyendo un Michoacán con más bienestar, más igualdad y más oportunidades”, concluyó.