Fabiola Alanís se perfila como favorita para la gubernatura de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 17:07:41
Morelia, Michoacán, 07 de febrero de 2026.- Las recientes encuestas del Grupo Impacto, posiciona como favorita para la gubernatura de Michoacán a la diputada y Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano.

En este ejercicio del Grupo Impacto, Investigación, Estrategia, Comunicación realizó el cuestionamientos en torno a que si el día de hoy fuera la elección para gobernador, ¿Usted por cuál de los siguientes candidatos votaría?.

Alanís Sámano resultó con el 34 por ciento, seguido de Alfonso Martínez Alcázar, con el 22 por ciento, Grecia Quiroz, el 10 por ciento, mientras que en el concepto de Otros, 6 por ciento, los que No saben o No conocen, el 28 por ciento.

Con este ejercicio la ciudadanía se pronuncia con la mayor aceptación a la legisladora Fabiola Alanís Sámano.

