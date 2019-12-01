Fabiola Alanís se consolida como la mujer mejor posicionada de Morena rumbo a 2027: LaEncuesta

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre de 2025.- La más reciente medición de La Encuesta MX, correspondiente al cierre de 2025, confirma el excelente momento político de Fabiola Alanís Sámano, quien se posiciona como la mujer con mayor preferencia entre la militancia y simpatizantes de Morena para la candidatura al gobierno de Michoacán en 2027, con una ventaja clara y consistente frente a otras opciones femeninas del movimiento.

De acuerdo con los resultados, Fabiola Alanís alcanza 27.6 por ciento de las preferencias, colocándose muy por encima del resto de los perfiles femeninos medidos y consolidándose como la principal referencia del morenismo rumbo a 2026, en un escenario que comienza a definirse con mayor nitidez.

Este resultado no es casual ni coyuntural. Responde a una trayectoria política sólida, a su vínculo permanente con la militancia, a su papel estratégico como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y a un perfil ampliamente reconocido por honestidad, congruencia y cercanía con las causas del pueblo.

Analistas coinciden en que el crecimiento de Fabiola Alanís se explica por tres factores clave:

Su experiencia en la construcción del movimiento desde sus orígenes, su alineación clara con el proyecto de la Cuarta Transformación y su capacidad para generar consensos, resultados legislativos y posicionamientos firmes en los momentos más relevantes para Michoacán.

Además, la encuesta confirma que Fabiola Alanís se ha convertido en una referente natural para las mujeres, no solo por su agenda histórica en favor de la igualdad y la erradicación de la violencia, sino por encarnar un liderazgo con credibilidad, sin escándalos y con una narrativa de resultados.

El cierre de 2025 deja así una señal política contundente: Fabiola Alanís no solo mantiene un paso firme, sino que entra a 2026 como el perfil femenino mejor posicionado de Morena, con una base sólida y un crecimiento que refleja confianza, reconocimiento y respaldo real dentro del movimiento.