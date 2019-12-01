Fabiola Alanís: Reforma constitucional blinda finanzas de Michoacán y prohíbe heredar deuda pública para proteger más de 6 mil mdp anuales

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís, referente de la Cuarta Transformación en Michoacán, informó que el Congreso del estado aprobó una reforma constitucional histórica que impedirá a los gobiernos contratar deuda pública que rebase el periodo de su propia administración, medida que fortalece la disciplina financiera y protege recursos públicos por miles de millones de pesos.



La iniciativa —propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y avalada por todas las fuerzas políticas— establece que cualquier endeudamiento deberá apegarse estrictamente a principios de responsabilidad hacendaria, transparencia y sostenibilidad financiera.



“Hoy Michoacán comienza una nueva historia en el cuidado de sus finanzas públicas. Nunca más se hipotecará el futuro para resolver el presente”, afirmó Fabiola Alanís.



La legisladora subrayó que la reforma tiene un impacto directo en la capacidad presupuestal del estado, pues solo en el último año, Michoacán destinó más de 6 mil millones de pesos al pago de intereses y amortizaciones de deudas heredadas de administraciones anteriores.



Para dimensionar, esta cifra representa casi el doble del presupuesto anual de obra pública estatal y supera en más de mil millones de pesos el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH)



“Ese dinero pudo haberse destinado a hospitales, carreteras, educación o programas sociales. En lugar de eso, terminó en manos de instituciones financieras”, señaló.



El elemento diferenciador de la reforma es que prohíbe expresamente la contratación de deuda que exceda el último día de gobierno, evitando que nuevas administraciones carguen pasivos que no generaron.



Con ello se elimina la práctica de heredar compromisos financieros, se protege la estabilidad presupuestal futura y se garantiza planeación de largo plazo sin presiones bancarias.



Fabiola Alanís enfatizó que la reforma no es solo técnica, sino social, en consecuencia con los preceptos de la cuarta transformación y de la ruta que ha trazado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que los recursos públicos se orienten hacia quienes más lo necesitan y a promover la prosperidad compartida.



“Blindar las finanzas es cuidar programas sociales, hospitales, carreteras y apoyos para el pueblo. Es proteger a las generaciones actuales, pero también a las que vienen”.



La diputada añadió que el Congreso respalda la consigna de “No más deuda irresponsable”, como parte de un modelo de gobernanza alineado con la austeridad republicana y el uso eficiente de los recursos públicos.