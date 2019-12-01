Fabiola Alanís: Reducir el abandono escolar, prioridad para construir un Michoacán con oportunidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 10:46:15

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- En Michoacán, cerca del 10% de los estudiantes abandona la secundaria y más del 11% no concluye la educación media superior, una cifra por encima del promedio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que para la diputada Fabiola Alanís, revertir esta tendencia es una tarea impostergable si se quiere construir un estado con oportunidades y libre de violencia.

“El abandono escolar no solo refleja desigualdad, también es una puerta abierta a la exclusión y la inseguridad. Debemos convertir la permanencia educativa en una causa colectiva”, expresó Fabiola Alanís, al llamar a articular políticas públicas entre gobierno, sociedad y sector privado.

La diputada subrayó que los programas de becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la deserción, pero requieren mayor cobertura y acompañamiento local.

“Las becas son muy buenas para quienes las reciben, pero también hay que asegurar que existan condiciones de bienestar y orientación para que las y los jóvenes permanezcan en la escuela”, enfatizó.

Fabiola Alanís destacó la necesidad de atender con enfoque de género este problema, ya que en comunidades rurales muchas adolescentes abandonan la escuela por tareas domésticas o matrimonios tempranos. “Cada niña que deja la escuela es un derecho truncado y una pérdida para la sociedad”, dijo.

Finalmente, reiteró que educar es prevenir la violencia y que la construcción de paz pasa necesariamente por garantizar trayectorias educativas completas para toda la juventud michoacana.