Fabiola Alanís: Reducción de jornada laboral a 40 horas, acto de justicia que beneficiará a 13.5 millones de trabajadoras y trabajadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:11:30

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero, de 2026.- La diputada Fabiola Alanís celebró la aprobación en el Senado de la reforma para reducir de manera paulatina la jornada laboral en México a 40 horas semanales, al considerar que se trata de una política de justicia que dignifica la vida de 13.5 millones de trabajadoras y trabajadores.

La legisladora destacó que esta medida, impulsada desde la agenda humanista de la Cuarta Transformación, busca equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social, permitiendo que las personas cuenten con más tiempo para sus familias, su salud y su desarrollo personal, sin que ello signifique una afectación a la productividad.

“Reducir la jornada laboral es avanzar hacia un país más justo. No se trata solo de trabajar menos horas, sino de vivir mejor, de reconocer el valor del tiempo de las y los trabajadores y de colocar la dignidad humana en el centro del modelo económico”, subrayó.

Fabiola Alanís señaló que la implementación será gradual, lo que permitirá a los sectores productivos adaptarse de manera ordenada con el objetivo de que la transición no represente cargas desproporcionadas.

La diputada adelantó que, una vez aprobada de manera definitiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la reforma deberá armonizarse en los congresos locales, por lo que en Michoacán se dará seguimiento puntual para garantizar su correcta implementación.

Asimismo, afirmó que esta medida se suma a otros avances laborales impulsados en los últimos años, como el aumento histórico al salario mínimo, la regulación del outsourcing y la ampliación de derechos laborales.

“La Cuarta Transformación ha demostrado que sí se puede crecer con justicia. Hoy México le cumple a su clase trabajadora dignificando sus condiciones laborales y reconociendo que el bienestar también se construye desde el trabajo digno”, concluyó.