Fabiola Alanís reconoce avances de Carlos Manzo en Uruapan y su colaboración institucional para impulsar el desarrollo

Fabiola Alanís reconoce avances de Carlos Manzo en Uruapan y su colaboración institucional para impulsar el desarrollo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 20:01:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano reconoció los esfuerzos que ha realizado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, para sacar a su pueblo adelante con honestidad, gobernabilidad y diálogo abierto con la ciudadanía.

Al acompañarlo durante la rendición de su primer informe de gobierno, Fabiola Alanís señaló que el alcalde tiene un estilo disruptivo al poner en el debate temas como el de la seguridad, así como su manera de comunicar, lo que genera cercanía con la gente y refleja su interés de anteponer el bienestar de las y los uruapaneses.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado subrayó que el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el gobierno estatal ha sido clave para impulsar proyectos de inversión pública que fortalecen la infraestructura, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las familias uruapenses.

“En Uruapan hay estabilidad y desarrollo como resultado del liderazgo que han demostrado el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Manzo, quien ha resaltado por implementar una gestión transparente y eficiente, que rinde cuentas a la ciudadanía”, puntualizó.

Reconoció que el respaldo del gobierno estatal ha permitido avanzar en obras y acciones que inciden directamente en la calidad de vida de las familias uruapenses. 

Fabiola Alanís reiteró su respaldo para continuar trabajando de manera conjunta en la consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, con gobiernos honestos, cercanos y comprometidos con el pueblo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 
Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 
En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación
Más información de la categoria
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Comentarios