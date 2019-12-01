Fabiola Alanís reconoce avances de Carlos Manzo en Uruapan y su colaboración institucional para impulsar el desarrollo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 20:01:45

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano reconoció los esfuerzos que ha realizado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, para sacar a su pueblo adelante con honestidad, gobernabilidad y diálogo abierto con la ciudadanía.

Al acompañarlo durante la rendición de su primer informe de gobierno, Fabiola Alanís señaló que el alcalde tiene un estilo disruptivo al poner en el debate temas como el de la seguridad, así como su manera de comunicar, lo que genera cercanía con la gente y refleja su interés de anteponer el bienestar de las y los uruapaneses.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado subrayó que el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el gobierno estatal ha sido clave para impulsar proyectos de inversión pública que fortalecen la infraestructura, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las familias uruapenses.

“En Uruapan hay estabilidad y desarrollo como resultado del liderazgo que han demostrado el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Manzo, quien ha resaltado por implementar una gestión transparente y eficiente, que rinde cuentas a la ciudadanía”, puntualizó.

Reconoció que el respaldo del gobierno estatal ha permitido avanzar en obras y acciones que inciden directamente en la calidad de vida de las familias uruapenses.

Fabiola Alanís reiteró su respaldo para continuar trabajando de manera conjunta en la consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, con gobiernos honestos, cercanos y comprometidos con el pueblo.