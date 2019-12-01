Fabiola Alanís reconoce aporte invaluable de migrantes a Michoacán en 2025

Fabiola Alanís reconoce aporte invaluable de migrantes a Michoacán en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 10:38:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano destacó el papel fundamental que desempeñan las y los migrantes michoacanos en la economía estatal y nacional, por lo que expresó su plena solidaridad ante los abusos que algunos connacionales enfrentan por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

 

Fabiola Alanís subrayó que las remesas enviadas por las y los migrantes son un aporte invaluable para el desarrollo económico de Michoacán, y que su contribución va más allá de cifras: es el sustento de miles de familias, comunidades y pequeñas economías locales.

 

Según datos oficiales, compartió, Michoacán recibió más de 5,600 millones de dólares en remesas durante 2024, lo que representa alrededor del 8.7% del total nacional y el 11.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. 

 

“Este ingreso es la muestra más profunda del amor y la solidaridad que nuestras y nuestros migrantes tienen con sus familias y comunidades. Ellos no sólo sostienen a sus familias, sino también contribuyen al dinamismo de nuestra economía”, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

 

La legisladora reconoció la importancia de esta comunidad en la construcción de la prosperidad local y lamentó los casos de abuso de autoridad reportados en Estados Unidos, también destacó que el gobierno de México ha defendido con firmeza y respeto los derechos humanos de sus migrantes, sin caer en provocaciones que atenten contra la legalidad ni contra la convivencia bilateral.

 

“Nuestras y nuestros migrantes merecen respeto, justicia y protección. Desde mi responsabilidad en el Congreso refrendo el compromiso de apoyar todas las acciones que garanticen su dignidad y sus derechos civiles y humanos”, afirmó Fabiola Alanís.

 

Fabiola Alanís aseguró que las remesas no solo representan una inyección económica, sino un lazo humano que sostiene el bienestar y la cohesión familiar en el estado: "Debemos velar porque el esfuerzo de quienes trabajan lejos de su tierra sea reconocido y protegido.”

 

Finalmente, la diputada afirmó que trabajará con más intensidad para asegurar que ninguna persona migrante sea objeto de discriminación o abuso, así como para defender el valor social y económico que representan las remesas para Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla
Habitantes de Buenavista, Michoacán bloquean carretera en exigencia de la aparición de sus familiares
En una funeraria de Zamora, Michoacán, asesinan a un individuo
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Más información de la categoria
Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Explota puesto de pirotecnia en tianguis de Morelia, Michoacán; está prohibida su venta
A los 15 años Carlos Manzo me dijo que iba a ser presidente de México: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios