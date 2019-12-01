Fabiola Alanís reconoce a autoridades detención de presunto asesino de intérpretes de lenguaje de señas y su hija

Fabiola Alanís reconoce a autoridades detención de presunto asesino de intérpretes de lenguaje de señas y su hija
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 17:54:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Fabiola Alanís reconoce acción de la FGE, SSP y la SSPC en detención del presunto responsable del homicidio de intérpretes de LSM y su hija
 
Morelia, Michoacán, a 24 de enero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, reconoció la actuación oportuna y coordinada de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras la detención del presunto responsable del homicidio de dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su hija, hechos que consternaron profundamente a la sociedad michoacana.
 
La legisladora subrayó que este avance en la investigación envía un mensaje claro: en Michoacán no se debe permitir la impunidad, y menos aún en crímenes que atentan contra la vida de mujeres y de niñas o niños, así como contra personas que dedicaban su trabajo a promover la inclusión y los derechos humanos.
 
“Cuando se trata de hechos tan dolorosos y graves, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza, legalidad y sensibilidad. La detención del presunto responsable es un paso importante para que haya justicia y para que las víctimas no queden en el olvido”, afirmó.
 
Fabiola Alanís reiteró la confianza en que la Fiscalía continuará con las investigaciones con estricto apego a la ley y al debido proceso, hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes conforme a derecho.
 
Asimismo, expresó la solidaridad del Poder Legislativo con los familiares, amistades y la comunidad de personas intérpretes y usuarias de la Lengua de Señas Mexicana, reiterando que la justicia y la paz se construyen cuando las instituciones responden y la sociedad no normaliza la violencia.
 
Finalmente, destacó que desde el Congreso del Estado se mantendrá el acompañamiento institucional a las acciones que fortalezcan la procuración de justicia, la protección de las mujeres y de la niñez, y el combate frontal a la impunidad en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Hallan cuerpo sin vida en Corregidora, Querétaro
Caen 6 presuntos extorsionadores en Iztapalapa; habrían agredido a una persona
A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora
Más información de la categoria
ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial
Comentarios