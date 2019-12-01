Fabiola Alanís propone revocación de mandato y tope al gasto público

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.– En un posicionamiento firme a favor de la austeridad, la democracia participativa y el uso responsable del dinero público, la diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca transformar de fondo el funcionamiento de las instituciones en Michoacán, eliminando privilegios y devolviendo el poder al pueblo.



Acompañada por la diputada Emma Rivera y los diputados Iván Arévalo y Salvador Mendoza, Fabiola Alanís subrayó que esta propuesta responde a una exigencia clara de la ciudadanía: gobiernos más austeros, eficientes y verdaderamente representativos.



“Hoy vivimos un momento histórico en el que el pueblo exige instituciones más justas, más austeras y más cercanas. Esta reforma es para que el poder público deje de servirse a sí mismo y empiece a servirle de verdad a la gente”, afirmó.



Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la incorporación de la revocación de mandato para la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, permitiendo que el gobernador o gobernadora pueda ser evaluado por la ciudadanía en su tercer o cuarto año de gobierno.



“Reconocer la revocación de mandato es reconocer que el pueblo manda. Es darle a la gente una herramienta real para evaluar y, si es necesario, retirar la confianza a quien no cumpla”, sostuvo.



En materia de austeridad, la legisladora fue contundente al señalar que en Michoacán no puede seguir existiendo un gobierno con privilegios frente a un pueblo con carencias.



“Como lo ha dicho nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso proponemos poner un límite claro al gasto público y eliminar todo aquello que no sea indispensable”, enfatizó.



La iniciativa establece que el presupuesto conjunto del Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal, además de contemplar la reducción de gastos en logística, comunicación social, servicios y estructuras administrativas duplicadas.



Asimismo, plantea que ningún servidor público pueda ganar más que la Presidenta de la República, alineando los sueldos de magistraturas, consejerías electorales y altos funcionarios a los principios de austeridad republicana.



“Se acabaron los sueldos excesivos y los privilegios disfrazados. El dinero del pueblo debe regresar al pueblo, no quedarse en la burocracia”, declaró.



Otro punto relevante es la regulación del crecimiento del gasto en servicios personales, así como la prohibición de bonos, gratificaciones o prestaciones extraordinarias al concluir encargos públicos.



En el ámbito municipal, la reforma propone limitar el número de sindicaturas y regidurías, con el objetivo de hacer más eficientes los gobiernos locales y reducir costos innecesarios.



Además, se establece que todos los recursos ahorrados deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura básica en beneficio directo de las comunidades.



Fabiola Alanís advirtió que esta reforma marca una línea clara entre quienes están del lado del pueblo y quienes buscan mantener los privilegios del pasado.



“Quien se oponga a la revocación de mandato, se opone a la democracia. Quien se oponga a la austeridad, se opone a la justicia social. Y quien se oponga a esta transformación, se está oponiendo al pueblo de Michoacán”, sentenció.



Finalmente, reiteró que la Cuarta Transformación seguirá avanzando con el respaldo popular, hasta consolidar un modelo de gobierno honesto, austero y profundamente democrático.



“La transformación es inevitable, porque nace del pueblo. Y tarde o temprano, esa voluntad quedará plasmada en nuestra Constitución”, concluyó.