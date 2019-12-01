Fabiola Alanís propone inscribir con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas y decretar el 28 de octubre como día de duelo estatal

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.— Como un acto de justicia histórica y reconocimiento a quien contribuyó decisivamente a la democratización de México, Fabiola Alanís planteó inscribir con letras de oro el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del Congreso de Michoacán, así como establecer el 28 de octubre como día de duelo estatal en su memoria.

La luchadora social envió su pésame a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, y destacó que el legado del ingeniero trasciende su trayectoria política: representa la defensa del voto, las libertades democráticas, la soberanía nacional y una cultura política en la que la participación ciudadana abrió paso a una nueva etapa de la vida pública mexicana.

“Como luchadora social me duele profundamente su partida. Cuauhtémoc Cárdenas nos enseñó que las convicciones se defienden con congruencia, que la democracia se construye con el pueblo y que la lucha por un México más justo nunca debe abandonarse. Su legado no termina con su ausencia; permanece en quienes seguimos creyendo que la política debe estar al servicio de la gente”, expresó.

Fabiola Alanís sostuvo que inscribir su nombre en letras de oro y dedicarle una jornada de duelo estatal sería una forma de honrar su memoria y transmitir a las nuevas generaciones la trascendencia de su lucha democrática.

Recordó que Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán, encabezó la Corriente Democrática y fue una figura central en la construcción de una izquierda democrática, plural y comprometida con la transformación del país.

“Hay hombres cuya historia se convierte en parte de la historia de un pueblo. Cuauhtémoc Cárdenas pertenece a esa categoría. Michoacán debe honrarlo con la altura que merece su legado y mantener viva la memoria de quien contribuyó a abrir las puertas de la democracia moderna en México”, concluyó.