Fabiola Alanís presenta iniciativa de reforma electoral para Michoacán, alineada con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal

Morelia, Michoacán., a 11 de marzo de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para Michoacán, alineada con la propuesta nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró el respaldo “irrestricto e incondicional” al proyecto democrático que el pueblo de México avaló en las urnas con el Plan C.



Fabiola Alanís afirmó que la Cuarta Transformación es un proceso histórico impulsado por la ciudadanía, cuyo objetivo es profundizar la democracia, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la participación política.



“La transformación de la vida pública del país es un mandato popular. El pueblo de México expresó con claridad su respaldo a este proyecto y a la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral más democrático, más transparente y más cercano a la gente”, sostuvo.



La legisladora destacó que la propuesta presentada por la presidenta Sheinbaum responde a demandas ciudadanas ampliamente respaldadas, entre ellas una mayor supervisión del dinero utilizado en las campañas electorales, la regulación del uso de la inteligencia artificial en procesos políticos, y la ampliación de los derechos de participación para las y los mexicanos que viven en el extranjero.



“Las encuestas son claras: la gran mayoría de la población respalda esta reforma porque fortalece la democracia y protege los recursos del pueblo. Hoy lo que toca es armonizar ese esfuerzo también en los estados”, expresó.



En ese sentido, explicó que la iniciativa presentada en el Congreso del Estado contempla cinco ejes fundamentales para modernizar y fortalecer el sistema electoral en Michoacán:



Mayor transparencia en el financiamiento político, prohibiendo el uso de recursos provenientes de gobiernos extranjeros o de actividades ilícitas, y fortaleciendo el seguimiento del flujo de dinero en campañas.



Mayor inclusión y representación política para pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otros sectores históricamente excluidos.



Fortalecimiento de la participación política de las y los migrantes michoacanos, para que su voz también se refleje en la integración del Poder Legislativo estatal.

Ampliación de los mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums y plebiscitos organizados por el Instituto Electoral de Michoacán.



Regulación del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en procesos electorales, para evitar manipulación digital y garantizar campañas más transparentes.



Fabiola Alanís subrayó que el objetivo de esta propuesta es que Michoacán se mantenga a la vanguardia en materia democrática, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando procesos electorales más justos y transparentes.



“Queremos una democracia donde las representaciones populares estén cada vez más cerca del pueblo y donde las elecciones ya no signifiquen gastos excesivos que pague la ciudadanía”, afirmó.



Finalmente, la legisladora reiteró que desde Michoacán existe un compromiso firme con el proyecto democrático impulsado desde el gobierno federal.



“Que se escuche fuerte y claro: desde Michoacán respaldamos la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Porque este es un proyecto del pueblo y para el pueblo. Y en esta transformación seguimos sosteniendo un principio fundamental: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.