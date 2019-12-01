Fabiola Alanís: "Migrar no es un delito”; pide frenar el odio y proteger a familias michoacanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 09:45:07
Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís se pronunció contra los discursos y políticas antimigrantes en Estados Unidos, especialmente por las declaraciones de Donald Trump, que promueven odio y miedo hacia la comunidad mexicana.

Destacó que el gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene una política de defensa de los derechos humanos de los connacionales, mediante el fortalecimiento de la red consular, la asistencia legal gratuita y los convenios de cooperación con gobiernos estatales.

“Migrar no es un delito. Criminalizar a quienes buscan una vida mejor es una vergüenza. Michoacán siempre defenderá a sus hijas e hijos migrantes con la ley y con la solidaridad de su gente”, aseguró Fabiola Alanís.

La legisladora de Morena y líder del Congreso de Michoacán reprobó las redadas y otras acciones violentas en contra de la comunidad migrante que están generando un daño social terrible con la separación de familias y el rompimiento de vínculos comunitarios, además del impacto económico que ha provocado la caída de envío de remesas desde Estados Unidos hacia México, por lo que dijo que seguirá luchando desde la trinchera legislativa para garantizar el respeto a los derechos humanos de nuestros paisanos.

