Fabiola Alanís: Michoacán cumple con las mujeres con reformas históricas desde el Congreso estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 12:27:38

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.-La diputada Fabiola Alanís Sámano afirmó que este año legislativo Michoacán avanzó como nunca en la agenda de género, con reformas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, que combaten la violencia y que consolidan la igualdad.

Como parte de los resultados expuestos en su primer informe legislativo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso recordó que el 10 de octubre de 2024 se aprobó la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, colocando a Michoacán como la entidad número 15 en dar este paso histórico.



Esta ley garantiza el derecho de las michoacanas a decidir en libertad sobre sus vida, sobre sus cuerpo, algo fundamental para construir un Michoacán en paz.

Posteriormente, señaló, el 27 de febrero de 2025, se reformó la Ley de Salud para garantizar servicios gratuitos y profesionales de ILE.

Por tanto, ninguna institución pública de salud en el estado podrá negar estos servicios a las michoacanas, cerrando la puerta a prácticas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas, sentenció Fabiola Alanís.

Y porque la honestidad cumple, el 3 de julio de 2025, la ex comicionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de las Mujeres (CONAVIM) presentó la iniciativa para tipificar el feminicidio como delito autónomo, obligando a investigarlo bajo protocolos específicos y aumentando las penas.

En paralelo, el 14 de mayo impulsó la reforma a la Ley de Violencia Familiar, prohibiendo la mediación en casos de violencia de género, con lo que se cerró la puerta a la impunidad.

Además, el 8 de marzo de 2025 se aprobó la reforma sobre deudores alimentarios, que les impide ocupar cargos públicos.

“Cumplimos con hechos: las mujeres de Michoacán hoy tienen más derechos y mayor protección. Honestidad que cumple es legislar para erradicar violencias y desigualdades históricas”, expresó la Doctora en Ciencias Sociales.