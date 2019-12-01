Fabiola Alanís marca la pauta en Morena Michoacán: medición de MEBA perfila ventaja cualitativa en la carrera interna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:49:59
Morelia, Michoacan, a 10 de febrero 2026.- En la antesala de la definición por la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, las primeras mediciones comienzan a ordenar el tablero. Y una firma con peso específico dentro del movimiento, Mendoza Blanco & Asociados (MEBA), coloca a Fabiola Alanís al frente de la competitividad interna.
 
El estudio, levantado entre el 16 y el 18 de enero de 2026, no solo mide intención de voto: explora careos, atributos y escenarios de rentabilidad electoral. En todos, la coordinadora parlamentaria aparece como uno de los activos más sólidos del partido.
 
En el careo directo, Alanís alcanza 41.1% de preferencia, muy por encima de Alfonso Martínez (14.8%), Guillermo Valencia (10.6%) y Carlos Herrera (9.9%). Incluso rebasa a la opción independiente, que se ubica en 19.9%.
 
La distancia no es menor: confirma que la marca Morena conserva una ventaja estructural en la entidad y que Alanís capitaliza ese posicionamiento.
 
Cuando la medición coloca como candidato a Raúl Morón Orozco, el porcentaje baja a 39.1%.
 
Con Carlos Torres Piña, Morena registra 41.4%, prácticamente en empate técnico con Alanís.
 
Sin embargo, operadores y análisis cualitativos del estudio subrayan que la diputada mantiene ventajas en variables estratégicas: crecimiento, narrativa pública, identificación con la agenda social y competitividad territorial.
 
En procesos internos de Morena, las encuestas no solo pesan por el porcentaje, sino por la tendencia.
 
Y ahí es donde Fabiola Alanís consolida su posicionamiento:
 
Lidera su escenario.
Se mantiene competitiva frente a cualquier perfil.
Presenta atributos de expansión electoral.
 
Aunque la definición formal está distante, las mediciones comienzan a enviar señales al interior del movimiento.
 
Hoy, la lectura política es puntual: Morena parte como favorito y, dentro de esa ventaja, Fabiola Alanís emerge como uno de los perfiles que encabezan, ordenan y marcan la conversación rumbo a la gubernatura.
 
En la lógica de la sucesión, no solo compite: construye centralidad.

Noventa Grados
