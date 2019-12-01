Fabiola Alanís marca la pauta en Morena Michoacán: medición de MEBA perfila ventaja cualitativa en la carrera interna

Morelia, Michoacan, a 10 de febrero 2026.- En la antesala de la definición por la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, las primeras mediciones comienzan a ordenar el tablero. Y una firma con peso específico dentro del movimiento, Mendoza Blanco & Asociados (MEBA), coloca a Fabiola Alanís al frente de la competitividad interna.



El estudio, levantado entre el 16 y el 18 de enero de 2026, no solo mide intención de voto: explora careos, atributos y escenarios de rentabilidad electoral. En todos, la coordinadora parlamentaria aparece como uno de los activos más sólidos del partido.



En el careo directo, Alanís alcanza 41.1% de preferencia, muy por encima de Alfonso Martínez (14.8%), Guillermo Valencia (10.6%) y Carlos Herrera (9.9%). Incluso rebasa a la opción independiente, que se ubica en 19.9%.



La distancia no es menor: confirma que la marca Morena conserva una ventaja estructural en la entidad y que Alanís capitaliza ese posicionamiento.



Cuando la medición coloca como candidato a Raúl Morón Orozco, el porcentaje baja a 39.1%.



Con Carlos Torres Piña, Morena registra 41.4%, prácticamente en empate técnico con Alanís.



Sin embargo, operadores y análisis cualitativos del estudio subrayan que la diputada mantiene ventajas en variables estratégicas: crecimiento, narrativa pública, identificación con la agenda social y competitividad territorial.



En procesos internos de Morena, las encuestas no solo pesan por el porcentaje, sino por la tendencia.



Y ahí es donde Fabiola Alanís consolida su posicionamiento:



Lidera su escenario.

Se mantiene competitiva frente a cualquier perfil.

Presenta atributos de expansión electoral.



Aunque la definición formal está distante, las mediciones comienzan a enviar señales al interior del movimiento.



Hoy, la lectura política es puntual: Morena parte como favorito y, dentro de esa ventaja, Fabiola Alanís emerge como uno de los perfiles que encabezan, ordenan y marcan la conversación rumbo a la gubernatura.



En la lógica de la sucesión, no solo compite: construye centralidad.