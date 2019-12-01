Fabiola Alanís llama a construir una estrategia integral para atender a las adolescencias y prevenir riesgos en entornos digitales y sociales

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.– La diputada Fabiola Alanís hizo un llamado a fortalecer la atención integral a las adolescencias en Michoacán, ante los riesgos crecientes a los que están expuestos en entornos digitales, sociales y comunitarios, así como a construir una respuesta interinstitucional que permita prevenir violencias y evitar tragedias.



La legisladora subrayó que hoy más que nunca es necesario entender los contenidos que consumen las y los jóvenes, así como las dinámicas sociales que influyen en su comportamiento, particularmente aquellas que reproducen discursos de odio, misoginia, machismo y diversas formas de discriminación.



“Debemos asumir como sociedad y como Estado que las adolescencias enfrentan nuevos riesgos. No podemos ser ajenos a los contenidos que consumen ni a las comunidades digitales que los están formando. Es momento de actuar de manera coordinada y preventiva”, señaló.



En este contexto, Fabiola Alanís advirtió que vivimos en una realidad donde las y los adolescentes se mueven constantemente entre el mundo real y el digital, en una condición de hiperconexión profundamente vinculada a lógicas algorítmicas.



Explicó que las redes sociales no son espacios neutrales, sino entornos guiados por intereses comerciales que amplifican contenidos en función de la interacción, muchas veces priorizando narrativas polarizantes o de alto impacto emocional.



“La forma en la que percibimos la realidad hoy también está mediada por algoritmos que nosotros mismos alimentamos con nuestras interacciones. Esto puede generar burbujas que refuerzan creencias, emociones negativas o incluso discursos de odio”, advirtió.



En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que estas dinámicas digitales contribuyan a multiplicar conductas violentas, especialmente cuando se combinan con factores como el aislamiento, la falta de acompañamiento emocional y la ausencia de redes de apoyo.



La diputada también señaló la creciente presencia de subculturas digitales como la llamada “incel” (célibes involuntarios), caracterizada por la construcción de narrativas de frustración, resentimiento y rechazo hacia las mujeres, lo que puede escalar hacia expresiones de violencia.



Explicó que este fenómeno suele encontrar terreno fértil en adolescentes que enfrentan soledad y dificultades para construir relaciones sanas, lo que los hace vulnerables a ser captados por comunidades digitales que refuerzan la deshumanización.



“La falta de vínculos sólidos en la familia y la comunidad, sumada a la exposición sin acompañamiento a contenidos digitales nocivos, puede generar escenarios de alto riesgo. Por eso, necesitamos fortalecer el tejido social desde la raíz”, enfatizó.



Ante este panorama, Fabiola Alanís hizo un llamado a fortalecer las redes de apoyo social y entre pares, reconociendo que las juventudes también necesitan espacios seguros de acompañamiento, escucha y construcción colectiva fuera de la lógica individualista que muchas veces predomina en entornos digitales.



La diputada destacó que la prevención no puede recaer en una sola institución, por lo que propuso una estrategia interinstitucional que involucre a los sectores educativo, de salud, seguridad, cultura y desarrollo social, con acciones enfocadas en salud mental, educación socioemocional, uso crítico y responsable de redes sociales y reconstrucción del tejido comunitario.



Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y cuidadores a involucrarse activamente en la vida de las y los adolescentes, generando espacios de diálogo, confianza y acompañamiento.



Finalmente, Fabiola Alanís subrayó que hechos dolorosos como los ocurridos recientemente en Lázaro Cárdenas obligan a reflexionar y actuar con responsabilidad colectiva.



“No podemos esperar a que ocurran tragedias para reaccionar. La prevención empieza en casa, se fortalece en la escuela y debe ser respaldada por el Estado. Atender a nuestras adolescencias es una prioridad para construir un Michoacán en paz”, concluyó.