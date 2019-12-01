Fabiola Alanís: Las mujeres estamos transformando Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, afirmó que las mujeres son protagonistas de una transformación histórica que hoy se vive en el estado y en el país.



Durante el encuentro “Mujeres Transformando Michoacán”, Fabiola Alanís destacó que la participación, organización y liderazgo de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública es una señal clara de que el cambio social avanza con fuerza.



“Este encuentro es un ejemplo inspirador de cómo las mujeres estamos transformando Michoacán, porquequienes estamos reunidas aquí representamos ladiversidad y la fuerza de quienes día con día trabajan por una mejor realidad: hoy estamos diputadas, regidoras, magistradas, universitarias, empresarias, dirigentes sindicales, líderes de colonias, mujeres fuertes y solidarias.”



La legisladora señaló que la conmemoración del 8 de marzo es también un momento para reconocer los avances alcanzados en materia de derechos, igualdad y justicia, pero sobre todo para reafirmar el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen bienestar y seguridad para todas.



En ese sentido, subrayó que México vive una etapa histórica con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que representa una nueva forma de entender el ejercicio del poder con enfoque en derechos, bienestar y justicia social.



Desde el Congreso del Estado, explicó, se han impulsado reformas para consolidar avances importantes para las mujeres, entre ellos el reconocimiento del derecho a decidir, la incorporación de la igualdad sustantiva y la igualdad salarial como mandato constitucional, así como el fortalecimiento de mecanismos institucionales para prevenir y atender la violencia de género.



Asimismo, Fabiola Alanís destacó la importancia de avanzar hacia un sistema estatal de cuidados, que reconozca el trabajo que realizan millones de mujeres en los hogares y que permita distribuir de manera más justa esta responsabilidad entre la sociedad y el Estado.



“La transformación se mide en la vida diaria de las mujeres: en poder vivir sin violencia, en tener trabajo digno, en que una denuncia sea atendida y en que las instituciones respondan. Ese es el tipo de cambio que queremos para Michoacán”, señaló.



Finalmente, la legisladora reiteró tres compromisos centrales: defender y ampliar los derechos de las mujeres, colocar en el centro de las decisiones públicas la vida cotidiana de las michoacanas —sus ingresos, su seguridad y sus responsabilidades de cuidado— y seguir construyendo acuerdos para avanzar juntas hacia un estado con igualdad, justicia y bienestar.



“Cuando las mujeres se organizan y participan, Michoacán se transforma. Con las mujeres michoacanas, todo; sin las mujeres michoacanas, nada”, concluyó.