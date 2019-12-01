Fabiola Alanís: La transformación se defiende con el pueblo; llama a respaldar a la Presidenta este 6 de diciembre

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Fabiola Alanís reafirmó su respaldo absoluto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo e invitó a todas y todos los michoacanos a sumarse a la movilización pacífica del próximo 6 de diciembre en la Plaza de la Constitución, una convocatoria histórica para defender la unidad nacional, la soberanía y el rumbo de la transformación.

Durante su posicionamiento, destacó que la Cuarta Transformación enfrenta una embestida mediática y política que busca debilitar los avances logrados en estos siete años, pero subrayó que la fuerza del proyecto radica en la confianza del pueblo, en los resultados y en el liderazgo visible de la Presidenta.

“La Presidenta está conduciendo al país con firmeza, con inteligencia y con un profundo sentido de justicia. Las campañas de calumnias no funcionan porque el pueblo sabe quién es ella: una mujer honesta, decente, capaz y con visión de Estado. Este 6 de diciembre vamos a demostrar que México está con su Presidenta”, afirmó.

Asimismo, Alanís reconoció la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su libro Grandeza, como un hecho que fortalece la moral del movimiento y reafirma la continuidad del proyecto nacional.

Agregó que la unidad alrededor de la Presidenta es indispensable para consolidar los logros alcanzados: más de 13.4 millones de personas fuera de la pobreza, estabilidad económica, inversión pública histórica y la creación de millones de empleos.

“La transformación se defiende con hechos y con pueblo. Hoy nuestro compromiso es claro: cerrar filas con la Presidenta para garantizar justicia, soberanía y bienestar para todas y todos. México vive un momento de profunda esperanza y no vamos a permitir retrocesos”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a que la participación del 6 de diciembre sea una muestra de convicción democrática, organización social y defensa pacífica del proyecto de nación, recordando que la fuerza del movimiento siempre ha provenido de la gente y de la lucha colectiva por un México más justo.