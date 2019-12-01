Fabiola Alanís: la transformación debe llegar a todas las ciudades de Michoacán, empezando por las colonias olvidadas

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- La transformación debe llegar a todos los municipios de Michoacán, incluidas las ciudades donde persisten rezagos en servicios públicos y atención a las colonias, como en Morelia, afirmó Fabiola Alanís, al señalar que las necesidades de la población deben estar por encima de los intereses de unos cuantos.

Durante un encuentro con militantes y simpatizantes que respaldan el registro de Osvaldo Ruíz Ramírez a la convocatoria de Morena por Morelia, la diputada expuso que, en sus recorridos casa por casa por Morelia, ha escuchado reclamos por la falta de agua potable, el suministro de agua sucia, las deficiencias del transporte público y el deterioro de calles y caminos.

“Las familias necesitan agua limpia, calles transitables y transporte que les permita llegar a tiempo al trabajo y a la escuela. Gobernar significa escuchar y resolver las necesidades cotidianas de la gente, no darle la espalda a las colonias”, expresó.

Ante el coordinador estatal Carlos Torres Piña, quien asistió a este encuentro con la militancia en Morelia, Fabiola Alanís sostuvo que el reto es fortalecer la organización territorial y mantener el contacto directo con la ciudadanía, comunidad por comunidad y colonia por colonia, para construir respuestas a las demandas de la población.

En ese contexto, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la importancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, como una estrategia de coordinación e inversión pública para atender las causas de la violencia, ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida en el estado.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de unidad que encabeza Carlos Torres Piña y llamó a sumar liderazgos, militantes y equipos territoriales para consolidar la presencia de Morena en todo Michoacán.

“Somos promotores de la unidad. La tarea es organizarnos, escuchar a la gente y trabajar para que la transformación se traduzca en bienestar para todas las familias”, señaló.

Finalmente, afirmó que Morena debe mantener su compromiso con la población y atender de manera prioritaria a quienes históricamente han enfrentado rezagos en servicios e infraestructura.

“La transformación tiene que sentirse en la vida diaria: en el agua que llega a los hogares, en las calles por las que transitamos y en los servicios que reciben nuestras familias. El compromiso es que ningún municipio ni ninguna colonia se quede atrás”, concluyó.