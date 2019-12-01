Fabiola Alanís: La paz también se construye garantizando justicia y oportunidades a nuestras comunidades migrantes

Fabiola Alanís: La paz también se construye garantizando justicia y oportunidades a nuestras comunidades migrantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:40:57
Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- En el marco de la nueva Ley Nacional de Protección al Migrante, Fabiola Alanís destacó la coordinación entre el Congreso del Estado, el Gobierno de Michoacán y la Federación para fortalecer los mecanismos de apoyo a quienes viven y trabajan fuera del país.

Resaltó que la inversión pública federal, los programas sociales y las políticas de bienestar son pilares que fortalecen la economía de las regiones expulsoras de migrantes y generan oportunidades que reducen la necesidad de migrar.

“Construir paz también es garantizar justicia, igualdad y desarrollo en las comunidades que más han aportado a Michoacán desde el extranjero. Por ellas y por ellos seguiremos legislando”, puntualizó.

La legisladora de Morena enfatizó que desde el Congreso michoacano se apoyarán de manera prioritaria todas las acciones que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum emprenda a favor de la comunidad migrante, la cual ha dado tanto a la entidad y ahora, frente a esta coyuntura de embates racistas por parte de Donald Trump, necesita de todas y todos.

Noventa Grados
