Fabiola Alanís la mujer más posicionada  dentro de Morena a la gubernatura del 2027 según encuesta.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:20:41
Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Una encuesta publicada por Statistical Research Corporation coloca de nueva cuenta a la actual diputada del Congreso Local de Michoacán Fabiola Alanís Sámano como la mujer mejor posicionada de morena rumbo al 2027. 

La muestra ubica a Raúl Morón en el lado de los hombres y a Fabiola Alanís en las mujeres como punteros de cara a la elección por la gubernatura de Michoacán con una amplia ventaja sobre otros militantes del mismo instituto político.

La encuesta se conoció en días pasados y tal y como ha venido ocurriendo, la legisladora ha venido manteniendo la ventaja sobre un centenar de mujeres que buscan el cargo.

Los datos dicen que cuando se le pregunta a la población  quién quieren que sea su candidato a gobernador, en el caso de los hombres Morón Orozco va en primer lugar con el 41.3% y luego aparece Torres Piña con el 6.8%.

En el caso de las mujeres el primer lugar es para Alanís Sámano con 15.0% cifra similar a varias encuestas que se han difundido desde hace meses y dejando una amplia ventaja entre la diputada y las otras mujeres que buscan la gubernatura.

En cuanto a partidos, MORENA continúa muy arriba de los demás competidores y aunque faltan meses para la contienda electoral, es obvio que en las mediciones del último trimestre Fabiola se mantiene con paso firme para buscar la candidatura al gobierno de Michoacán.

Noventa Grados
