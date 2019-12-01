Fabiola Alanís la mujer más posicionada  dentro de Morena a la gubernatura del 2027 según encuesta.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:20:41

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Una encuesta publicada por Statistical Research Corporation coloca de nueva cuenta a la actual diputada del Congreso Local de Michoacán Fabiola Alanís Sámano como la mujer mejor posicionada de morena rumbo al 2027.

La muestra ubica a Raúl Morón en el lado de los hombres y a Fabiola Alanís en las mujeres como punteros de cara a la elección por la gubernatura de Michoacán con una amplia ventaja sobre otros militantes del mismo instituto político.

La encuesta se conoció en días pasados y tal y como ha venido ocurriendo, la legisladora ha venido manteniendo la ventaja sobre un centenar de mujeres que buscan el cargo.

Los datos dicen que cuando se le pregunta a la población quién quieren que sea su candidato a gobernador, en el caso de los hombres Morón Orozco va en primer lugar con el 41.3% y luego aparece Torres Piña con el 6.8%.

En el caso de las mujeres el primer lugar es para Alanís Sámano con 15.0% cifra similar a varias encuestas que se han difundido desde hace meses y dejando una amplia ventaja entre la diputada y las otras mujeres que buscan la gubernatura.

En cuanto a partidos, MORENA continúa muy arriba de los demás competidores y aunque faltan meses para la contienda electoral, es obvio que en las mediciones del último trimestre Fabiola se mantiene con paso firme para buscar la candidatura al gobierno de Michoacán.